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المرصد السوري: تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وداعش في البوكمال

09:18 ص الثلاثاء 03 أبريل 2018
المرصد السوري: تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وداعش في البوكمال

لندن - (أ ش أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وتنظيم داعش في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور.

وأشار المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ إلى أن ما يقرب من 400 مقاتل من تنظيم داعش في مدينة البوكمال عبروا في مجموعات من منطقة الشعفة بشرق الفرات تحت غطاء من القصف المكثف من قبلها إلى غرب الفرات واشتبكوا مع القوات النظامية والمقاتلين الموالين لها.

وكان المرصد السوري قد أفاد أمس الاثنين بمقتل 20 عنصرا من قوات الجيش السوري إثر سلسلة هجمات شنها تنظيم "داعش" في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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المرصد السوري داعش حقوق الإنسان النظام السوري سوريا

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