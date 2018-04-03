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مصادر أمريكية: قادة بالبنتاجون يقترحون على ترامب زيادة حجم القوات الأمريكية في سوريا

09:09 ص الثلاثاء 03 أبريل 2018
مصادر أمريكية: قادة بالبنتاجون يقترحون على ترامب زيادة حجم القوات الأمريكية في سوريا

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قادة البنتاجون اقترحوا على الرئيس دونالد ترامب زيادة حجم القوات الأمريكية في سوريا بدلا من التفكير في الانسحاب منها نظرا لتعقيدات الوضع المقبل.

وأضافت المصادر ـ في تصريح لقناة ( الحرة ) الأمريكية الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن ترامب سيترأس اجتماعا لفريق الأمن القومي في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم لمناقشة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا .

يذكر أن الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا " قريب جدا"، حيث تنشر الولايات المتحدة أكثر من 2000 جندي في شرق سوريا للمساعدة في طرد تنظيم "داعش".

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