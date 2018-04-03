حفيد الزعيم الإفريقي مانديلا يتناول قصة حياته وكفاحه في كوميديا موسيقية جديدة

باريس - (أ ش أ):

رسالة كفاح الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا ضد العنصرية والتي انتشر صداها في دول العالم، ستكون ضيفا علي العاصمة الفرنسية خلال شهر أبريل الجاري ومايو المقبل ، حيث يقوم ندايا مانديلا حفيد الزعيم الراحل و أيقونة الغناء الإفريقى وفرقته إفريقيا ريزنج، بتناولها في كوميديا موسيقية، تعرض بباريس في الفترة ما بين 8 إبريل الجاري وحتى نهاية مايو المقبل.

وتصور الكوميديا الموسيقية دور الزعيم الإفريقي الراحل مانديلا، والذي يجسده الممثل الفرنسي جان لويس جارسون، كما يقدم الحفيد وفرقته أغنية تحت عنوان / من أجل الحصول على السلام /، وأغنية تتناول نضال الزعيم الإفريقي الراحل من أجل الاستقلال والتحرر.