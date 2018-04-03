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باحثون يابانيون يتوصلون لإنبات أشجار الكرز أكثر من مرة بالعام

08:41 ص الثلاثاء 03 أبريل 2018
باحثون يابانيون يتوصلون لإنبات أشجار الكرز أكثر من مرة بالعام

أشجار الكرز

طوكيو - ( أ ش أ ):

من أجل إمتاع عشاق زهرة الكرز في كل مكان، اكتشف علماء النبات في جامعة كيوتو اليابانية طريقة لجعل أشجار الكرز تزهر أكثر من مرة في العام، وتجرى الخطط على قدم وساق بالفعل لإدخال اللون الوردي إلى لوحة الخريف، لبث البهجة في نفوس محبي الكرز أو ما يطلق عليه في اليابان "ساكورا".

ويقول الباحثون إنهم يسعون إلى استنساخ زهر الكرز عن طريق العلامات الوراثية "جينوم"، ولكن مثل الكثير من الاكتشافات العلمية الكبيرة لا تزال التجربة في مراحلها الأولى.

وقال كوهي يوشيموتو رئيس الباحثين إنه تم التوصل لسلالة مشابهة ولكن سنجري المزيد من الأبحاث عليها لاجتياز الاختبارات، ورغم أنه لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن المشروع ، الذي أطلق عليه اسم "ساكورا أيه أف"، قد أثار حماس قطاعي السياحة وتجارة التجزئة في اليابان.

ولكن التجربة رغم ذلك لم ترق - وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" - لمؤيدي العرف التقليدي الياباني للاستمتاع بجمال الزهور وخاصة الكرز في ما يعرف بموسم "هانامي" أو استعراض الزهور.

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باحثون يابانيون زهرة الكرز جامعة كيوتو اليابانية

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