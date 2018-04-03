 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي رئيسا علاوة المعاشات أحد السعف السيارات الكهربائية محمد صلاح أوبر وكريم العملية الشاملة 2018

رئيس البرلمان العربي يهنيء السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر

08:31 ص الثلاثاء 03 أبريل 2018
رئيس البرلمان العربي يهنيء السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر

الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

القاهرة - (أ ش أ):

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية.

وأكد السلمي - في برقية تهنئة وجهها للرئيس السيسي - أن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت تأكيدا على ثقة الشعب المصري العالية في قيادته، وعزيمته القوية في تحقيق الأمن والاستقرار، وإرادته الحاسمة في القضاء على الإرهاب، ونجاحه في استعادة مكانة ودور مصر المحوري في صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية.

وأعرب عن ثقته الكبيرة بأن الرئيس السيسي سيمضي بجمهورية مصر العربية وشعبها الأبي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمشروعات الكبرى والعملاقة التي أطلقها وبما يحقق مصلحة الشعب المصري، متمنيا لمصر تحت قيادة الرئيس السيسي مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والأمان.

وجدد السلمي دعم ومساندة البرلمان العربي لكل ما تقوم به مصر من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.

هذا المحتوى من

البرلمان العربي السيسي رئيسا الأمن القومي العربي الإرهاب

الخبر التالى:

الأمم المتحدة: حكومة ميانمار وافقت على قيام وفد أممي بزيارة أراضيها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان