رئيس البرلمان العربي يهنيء السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر

القاهرة - (أ ش أ):

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية.

وأكد السلمي - في برقية تهنئة وجهها للرئيس السيسي - أن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت تأكيدا على ثقة الشعب المصري العالية في قيادته، وعزيمته القوية في تحقيق الأمن والاستقرار، وإرادته الحاسمة في القضاء على الإرهاب، ونجاحه في استعادة مكانة ودور مصر المحوري في صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية.

وأعرب عن ثقته الكبيرة بأن الرئيس السيسي سيمضي بجمهورية مصر العربية وشعبها الأبي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمشروعات الكبرى والعملاقة التي أطلقها وبما يحقق مصلحة الشعب المصري، متمنيا لمصر تحت قيادة الرئيس السيسي مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والأمان.

وجدد السلمي دعم ومساندة البرلمان العربي لكل ما تقوم به مصر من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.