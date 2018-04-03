 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

السيسي رئيسا علاوة المعاشات أحد السعف السيارات الكهربائية محمد صلاح أوبر وكريم العملية الشاملة 2018

ممثلو الادعاء الألمان فتحوا 400 تحقيق في قضايا الإرهاب هذا العام

08:17 ص الثلاثاء 03 أبريل 2018
ممثلو الادعاء الألمان فتحوا 400 تحقيق في قضايا الإرهاب هذا العام

برلين- (د ب أ) :

فتح ممثلو ادعاء اتحاديون في ألمانيا تحقيقات في نحو 400 قضية إرهاب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أفاد متحدث باسم مكتب ممثلي الادعاء في مدينة كارلسروهه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين.

وكان هناك ارتفاع كبير في القضايا المتعلقة بحزب العمال الكردستاني المحظور (بي كي كي)، الأمر الذي أدى إلى فتح 50 تحقيقا حتى نهاية فبراير، مقارنة بـ 130 قضية لعام 2017 بمجمله.

في عام 2012 ، كان هناك 15 تحقيقاً مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني ، وبحلول عام 2016 كان العدد 40.

في عام 2017 ، كان العدد الإجمالي 1210 قضية جديدة، من بينها 1031 قضية مرتبطة بإرهاب المتطرفين الإسلاميين.

الإرهاب ألمانيا حزب العمال الكردستاني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان