ممثلو الادعاء الألمان فتحوا 400 تحقيق في قضايا الإرهاب هذا العام

برلين- (د ب أ) :

فتح ممثلو ادعاء اتحاديون في ألمانيا تحقيقات في نحو 400 قضية إرهاب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أفاد متحدث باسم مكتب ممثلي الادعاء في مدينة كارلسروهه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين.

وكان هناك ارتفاع كبير في القضايا المتعلقة بحزب العمال الكردستاني المحظور (بي كي كي)، الأمر الذي أدى إلى فتح 50 تحقيقا حتى نهاية فبراير، مقارنة بـ 130 قضية لعام 2017 بمجمله.

في عام 2012 ، كان هناك 15 تحقيقاً مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني ، وبحلول عام 2016 كان العدد 40.

في عام 2017 ، كان العدد الإجمالي 1210 قضية جديدة، من بينها 1031 قضية مرتبطة بإرهاب المتطرفين الإسلاميين.