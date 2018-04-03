وزير الخارجية الياباني سيزور سول قبل قمة الكوريتين

طوكيو -(د ب أ) :

يعتزم وزير الخارجية الياباني تارو كونو إجراء محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الشهر الجاري ، بحسب ما ذكرت وكالة (يونهاب) الرسمية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها.

وقالت كيودو إنه من المتوقع أن يطلب كونو من مون إثارة قضية المواطنين اليابانيين المختطفين من جانب كوريا الشمالية قبل عقود، أثناء القمة المخطط لها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون في أبريل.

وقالت الوكالة ان اليابان، التي خرجت من المحادثات بين الكوريتين، قررت على ما يبدو طلب المساعدة من مون لحل قضية الاختطاف.

وتقول اليابان رسميا إن 17 من المواطنين اليابانيين خطفهم عملاء كوريون شماليون في السبعينيات والثمانينيات.

في عام 2002 ، عندما التقى رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج إيل في بيونج يانج ، أقر كيم بأن المواطنين اليابانيين قد احتجزوا من قبل عملائه واعتذر. ثم عاد خمسة من أصل 17 إلى اليابان بعد أكثر من 20 سنة.