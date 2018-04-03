غرامات على كل سائق يلقي القمامة في الشارع بإنجلترا

كتبت- مي محمد

قررت حكومة المملكة المتحدة، فرض غرامة على كل سائق يلقي القمامة من السيارة أثناء القيادة، حتى إذا كان من ألقى هو أحد الركاب، طبقًا لما ذكر في صحيفة "thesun" البريطانية.

بداية من اليوم الثلاثاء، سيتم تطبيق الغرامات التي يمكن أن تتراوح بين 80 إلى 150 جنيهًا استرليني.

كما أن هذه الغرامة ستطبق أيضًا على كل من يرسم على الجدران.

ويقر كل سائق من بين 7 سائقين أنه يلقي بالقمامة في الشارع، ما أدى إلى إزالة ما يقرب إلى 200 ألف شنطة من القمامة من الشوارع الإنجليزية كل عام ما يتسبب في نفقات تصل إلى 700 مليون جنية استرليني.

وتأمل حكومة المملكة المتحدة في أن تساعد هذه الإجراءات الصارمة في معالجة السجائر وأكواب القهوة والحفاضات التي تلقى على جانبي الطريق.

وأنفقت الحكومة في العام الماضي مبلغ 700 مليون جنيه إسترليني لتنظيف الشوارع من القمامة.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تنظيف الشوارع من القمامة، سيكون في استطاعة المجالس المحلية أن تفرض غرامات على ملاك السيارات، إذا تم التأكد من أن السائق ألقى بالقمامة في الشارع، حتى وإن كان الراكب هو من ألقاها.

وكما تقول وزيرة البيئة في المملكة المتحدة أنهم يأملون أن يكونوا أول جيل يترك البيئة نظيفة من بعده.​