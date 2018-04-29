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الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين ويعتقل رابعًا جنوبي غزة

11:56 م الأحد 29 أبريل 2018
الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين ويعتقل رابعًا جنوبي غزة

الجيش الإسرائيلي

غزة (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت، مساء اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين واعتقلت رابعًا قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إنه تم رصد فلسطينيين اثنين يحاولان التسلل إلى داخل إسرائيل والمساس بالسياج الأمني جنوب قطاع غزة، وتم إطلاق النار عليهما فقتل احدهما وتم اعتقال الأخر.

وأضاف الجيش، أنه في حادث منفصل أخر اجتاز فلسطينيان السياج الفاصل جنوب قطاع غزة وقاما بإلقاء عبوات ناسفة باتجاه دورية عسكرية التي ردت بإطلاق نار باتجاههما وقتلهما.

ولم يورد الجيش الإسرائيلي المزيد من التفاصيل، فيما لم تعقب مصادر فلسطينية على الفور.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين، الذين غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، إلى 47 شخصًا فيما أصيب أكثر من ستة آلاف آخرين، من بينهم اطفال ونساء وصحفيون.

الجيش الإسرائيلي فلسطين غزة

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