مكتب رئيسة الوزراء البريطانية: استقالة وزيرة الداخلية

لندن (د ب أ)

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، أن وزيرة الداخلية أمبر رود قدمت استقالتها، بعد مزاعم بأنها ضللت البرلمان بشأن أهداف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وقال متحدث باسم 10 داونينج ستريت (مقر رئيسة الوزراء) إن "ماي قبلت الليلة استقالة وزيرة الداخلية".

وتعرضت رود لدعوات تطالبها بالاستقالة من جانب حزب العمال المعارض، بعدما قالت أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي إن الحكومة ليس لديها أهداف قبل أن تعترف في وقت لاحق بأن هناك "أهداف محلية".