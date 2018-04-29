"الألمانية": استهداف مقر لقوات إيرانية وسط سوريا

دمشق - (د ب أ):

قالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " طائرات حربية يُعتقد أنها إسرائيلية استهدف مساء الْيَوْم الأحد مركز نهر البارد 60 كيلومترا شمال غرب محافظة حماة وهو مقر للقوات الإيرانية ".

وأكدت المصادر أن عدة انفجارات حصلت في اللواء 47 التابع للجيش السوري بالإضافة إلى استهداف موقع آخر في منطقة تقسيس قرب ساحل غرب محافظة حماة".