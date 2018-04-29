أنباء عن انفجارات بقاعدة عسكرية في ريفي حماة وحلب بسوريا

القاهرة - (مصراوى):

أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" سماع دوي انفجارات في ريفي حماة وحلب، مؤكدًا أن الجهات المعنية تعمل على التأكد من سبب الانفجارات.

بدورها، قالت قناة "روسيا اليوم" قتل طفل وأصيب 10 مدنيين بجروح بينهم أطفال، نتيجة سقوط قذائف على أحياء في مدينة حمص، أطلقتها الجماعات المسلحة المنتشرة في ريف حمص الشمالي.

وقال الإعلام السوري، إن ما يسمع من أصوات انفجارات قوية ناتجة عن احتراق مستودع ذخيرة في اللواء 47 مما أدى لانفجارات عنيفة وانفجار عدد من الصواريخ، موضحاً أن الانفجار وسحب الدخان تغطي المنطقة ووصلت لأطراف مدينة حماة.