 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أزمة صلاح عيد العمال التقلبات الجوية كوريا الشمالية محمد صلاح العملية الشاملة 2018

أنباء عن انفجارات بقاعدة عسكرية في ريفي حماة وحلب بسوريا

11:24 م الأحد 29 أبريل 2018
أنباء عن انفجارات بقاعدة عسكرية في ريفي حماة وحلب بسوريا

القاهرة - (مصراوى):

أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" سماع دوي انفجارات في ريفي حماة وحلب، مؤكدًا أن الجهات المعنية تعمل على التأكد من سبب الانفجارات.

بدورها، قالت قناة "روسيا اليوم" قتل طفل وأصيب 10 مدنيين بجروح بينهم أطفال، نتيجة سقوط قذائف على أحياء في مدينة حمص، أطلقتها الجماعات المسلحة المنتشرة في ريف حمص الشمالي.

وقال الإعلام السوري، إن ما يسمع من أصوات انفجارات قوية ناتجة عن احتراق مستودع ذخيرة في اللواء 47 مما أدى لانفجارات عنيفة وانفجار عدد من الصواريخ، موضحاً أن الانفجار وسحب الدخان تغطي المنطقة ووصلت لأطراف مدينة حماة.

انفجارات اعدة عسكرية لب وريا

الخبر التالى:

"الألمانية": استهداف مقر لقوات إيرانية وسط سوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان