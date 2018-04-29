السودان: اكتمال مشروع الربط الكهربائي مع مصر خلال 4 أشهر

القاهرة - (مصراوي):

صرح وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، الاحد، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان سيكتمل في غضون أربعة أشهر.

وأضاف المسؤول السوداني أن ملف "مفاوضات سد النهضة" يسير نحو الأمام بفضل التعاون بين الدول الثلاث، كاشفا عن عقد اجتماع آخر في 5 مايو المقبل بأديس أبابا، بمشاركة مديري المخابرات ووزراء الخارجية والموارد المائية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع موسى برئيس الوزراء السوداني، بكري صالح، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال موسى إن اللقاء تطرق للربط الكهربائي مع دول الجوار وخاصة مع مصر، مبيناً أنه في غضون أربعة أشهر سيكتمل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأكد الوزير أن اللقاء تناول استعدادات إصلاح منظومة الري في المشاريع الزراعية القومية الكبرى.