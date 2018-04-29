​شيخ الأزهر يصل إندونيسيا في مستهل جولة آسيوية

جاكرتا- أ ش أ:

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الأحد، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، في مستهل جولة آسيوية تشمل سنغافورة وسلطنة بروناي.

وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله مطار جاكرتا الدكتور محمد دين شمس الدين، المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي، ومحمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية السابق، والسفير محمد فخر نائب وزير الخارجية، وسفيري مصر والإمارات في جاكرتا، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى إندونيسيا.

ويجري فضيلة الإمام خلال الزيارة لقاء ثنائيا مع رئيس الجمهورية الإندونيسية وعددا من اللقاءات مع كبار المسئولين، كما يشارك في افتتاح المؤتمر العالمي حول الوسطية في الإسلام، حيث يلقي فضيلته الكلمة الرئيسية في المؤتمر، وذلك بحضور حشد من كبار الشخصيات الدينية في العالم.

ويرافق فضيلة الإمام الأكبر خلال الزيارة وفدا يضم، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور علي النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شئون الوافدين بالأزهر.