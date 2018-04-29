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مرشح "البديل الألماني" يفشل في الفوز بمنصب عمدة إحدى المدن

09:49 م الأحد 29 أبريل 2018
مرشح "البديل الألماني" يفشل في الفوز بمنصب عمدة إحدى المدن

جيرا (د ب أ)

فشل مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا، في الفوز بمنصب عمدة مدينة جيرا، ثالث أكبر مدينة في ولاية تورينجن شرقي المانيا.

وحصل ديتر لاودنباخ 60 عامًا، وهو صاحب مطعم، على 2ر30% في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت اليوم الأحد، ولو كان لاودنباخ فاز في انتخابات اليوم، كانت مدينة جيرا ستصبح أول مدينة يتولى رئاستها سياسي من حزب البديل.

وفاز في هذه الجولة يوليان فونراب غير المنتمي إلى حزب سياسي، حيث حصل على 8ر69%، وبلغت نسبة المشاركة 4ر45%.

حزب البديل ألمانيا ولاية تورينجن

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