بومبيو يتحدث عن "فرصة حقيقية" لاحراز تقدم في ملف كوريا الشمالية

الرياض - (أ ف ب):

تحدث وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو عن "فرصة حقيقية" لاحراز تقدم في ملف كوريا الشمالية بعد عقده لقاء مع كيم جونج اون خلال عطلة عيد الفصح، مؤكدا أن الحل مع كوريا الشمالية يجب أن يتم عبر الدبلوماسية.

من جهته قدم جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي الاحد بعض التوضيحات للرؤية الأميركية بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، وأكد الاحد أن البرنامج الذي كان أدى إلى تخلي ليبيا عن طموحاتها النووية يجب أن يكون نموذجا.

وكان بومبيو الذي عين حديثا وزيرا للخارجية التقى حين كان مديرا للاستخبارات المركزية الأميركية، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون في مهمة ابقيت لفترة سرية.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة ايه بي سي نيوز بثت الاحد "كان هدفي هو محاولة معرفة ما اذا كانت هناك فرصة حقيقية (للتقدم). واعتقد ان الفرصة قائمة".

وتساءل "من يدري كيف ستجري المفاوضات النهائية؟ لا يزال هناك الكثير من العمل، لكن لدي امل كبير في ان الشروط التي حددها الرئيس ترامب تعطينا هذه الفرصة".

ومن المقرر أن تجمع قمة تاريخية ترامب وكيم بحلول يونيو.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن الدبلوماسية يجب أن تكون الوسيلة للتوصل إلى حل مع كوريا الشمالية.

وقال "من واجبنا استخدام خطاب دبلوماسي لمحاولة ايجاد حل سلمي لكي لا يتم تهديد الاميركيين من قبل كيم جونج اون وترسانته النووية. هذه هي المهمة والهدف".

وأوضح أنه بحث والزعيم الكوري الشمالي في "آلية كاملة يمكن التحقق منها ولا عودة عنها" لنزع السلاح النووي.

وتابع "ثم لاحقا حين يلتقي الرئيسان (كيم وترامب)، الوحيدان اللذان يمكنهما اتخاذ مثل هذه القرارات، سيكونان في غرفة معا ويمكنهما تحديد سير (المباحثات). يمكنهما رسم ملامح نتائج، يمكنهما اسداء توجيهات لفريقيهما للتوصل الى هذه النتائج".

- النموذج الليبي -

وعلى قناة فوكس نيوز قال بولتون "نفكر في النموذج الليبي للعامين 2003 و2004".

وكان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي اعلن في كانون الاول/ديسمبر 2003 تخليه عن كل برامج تطوير اسلحة الدمار الشامل بعد تسعة اشهر من المفاوضات السرية مع لندن وواشنطن.

ووقعت ليبيا اثر ذلك البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي، ما اتاح للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة منشآتها النووية.

وحين سئل عما اذا كان التزام بيونغ يانغ وسيول "نزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية" سيعني تغييرا في الموقف النووي لواشنطن في المنطقة؟ اكد بولتون "لا اعتقد ان ذلك يلزم الولايات المتحدة، كلا".

واوضح بولتون عبر شبكة "سي بي اس" ان الولايات المتحدة ستستند ايضا الى النصوص التي سبق ان وقعتها كوريا الشمالية على غرار الاتفاق بين الكوريتين العام 1992.

وقال "نبحث ايضا في ما تعهدت كوريا الشمالية نفسها القيام به في السابق، وخصوصا قبل ربع قرن (عبر) اتفاق 1992 حول نزع السلاح النووي بين الشمال والجنوب وحيث تعهدت كوريا الشمالية التخلي عن اسلحتها النووية والتزمت الاحجام عن تخصيب اليورانيوم وتطوير البلوتونيوم".

وخلال جولته في الشرق الاوسط اعتبر بومبيو ان الزعيم الكوري الشمالي يخوض المفاوضات بشكل جدي وهذا في مصلحة بلاده وقال "انا على يقين ان كيم جونغ اون يريد اكثر من قصاصة ورق".

لكنه ابدى في مقابلته مع ايه بي سي حذرا ازاء الامال الكبرى المعقودة على مباحثات غير مسبوقة مع بيونغ يانغ.

وقال ان الادارة الاميركية "واعية تماما. نعرف التاريخ وندرك المخاطر. سنكون مختلفين للغاية وسنفاوض بشكل مختلف عما حصل في الماضي".

واضاف "لن نقطع وعودا ولن نصدق الكلام. سنسعى الى افعال وحتى يحصل ذلك قال الرئيس بوضوح اننا سنستمر في الضغط".