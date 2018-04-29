تليجراف: "اللوردات" يناقش محاولة جديدة لعرقلة "بريكست" غدًا

لندن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن مجلس اللوردات من المقرر أن يناقش غدا تعديلا تقدم به حزب العمال لإدخاله على قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، في محاولة جديدة من العمال لعرقلة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

ورأى اللورد كلانان أحد وزراء الدولة البريطانيين المعنيين بشؤون البريكست -في تصريح أوردته الصحيفة اليوم الأحد- أن التعديل الذي تقدم به حزب العمال ويناقشه اللوردات غدا من شأنه أن يسحب سلطة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على صفقة البريكست من الحكومة البريطانية وينقلها للبرلمان، مضيفا أن من يريدون إلغاء نتيجة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أجري في 2016 يطلقون على هذا التعديل "تعديل اللابريكست".

إلا أن حزب العمال البريطاني يقول إن التعديل الذي تقدم به من شأنه أن يضمن دورا مؤثرا للبرلمان في عملية التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ليضاف إلى التعديل الذي تواجهه حكومة ماي بالفعل بعد أن أقره مجلس اللوردات مؤخرا ويناقشه مجلس العموم.