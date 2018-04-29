ماكرون يطلع ميركل وماي على نتائج زيارته للولايات المتحدة

باريس - أ ش أ:

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي؛ لإطلاعهما على نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الإليزيه، في بيان ، أن الرئيس ماكرون تناول مع ميركل وماي الجهود المبذولة للعمل حتى 12 مايو المقبل على إقناع الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، وكذلك على إدراج مكتسباته في اتفاق إطاري أوسع يغطي فترة ما بعد 2025، وشواغل الولايات المتحدة وأوروبا حول أنشطة إيران الباليستية ونزاعات الشرق الأوسط.

وأوضح البيان، أنه في ظل هذا الجهد المزدوج، فإن وحدة الأوروبيين في الصيغة الثلاثية "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة" ستكون حاسمة للحفاظ على مصالح أوروبا وأمنها.

ومن ناحية أخرى، بحث إيمانويل ماكرون مع ميركل وماي التوترات التجارية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث أعرب القادة الثلاثة عن أملهم ألا تتخذ واشنطن تدابيرا تتعارض مع المصالح العابرة للأطلسي، مؤكدين ضرورة أن يستعد الاتحاد الأوروبي للرد في هذه الحالة بفاعلية وسرعة.