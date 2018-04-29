باكستان ترحب بالقمة التاريخية بين الكوريتين

إسلام آباد - أ ش أ:

رحبت باكستان، اليوم الأحد، بالقمة التاريخية بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين.

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، عن أمل باكستان في أن تؤدي تلك القمة إلى تحقيق السلام والازدهار والاستقرار والتصالح والتعاون بين الكوريتين وفي المنطقة بأكملها.

وأوضحت الوزارة أن باكستان طالما شجعت الكوريتين على استئناف المفاوضات، كما دعمت جميع الجهود المبذولة لإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية ومن بينها قمتي الكوريتين في عامي 2000 و2007.

وأضافت الوزارة أن موقف باكستان ثابت إذ تنادي بضرورة تتبع جميع الأطراف المعنية لمسار الحوار والدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر، والامتناع عن أي عمل معاد للسلام والاستقرار في المنطقة، والعمل على التوصل لحل شامل لقضية شبه الجزيرة الكورية.