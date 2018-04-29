بولتون: ترامب لم يتخذ قرارا بعد بخصوص الملف النووي الإيراني

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون الاحد ان الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد ما اذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الايراني ام لا.

وقال بولتون لشبكة "فوكس نيوز" إن ترامب "لم يتخذ قرارا بعد حول الاتفاق النووي، سواء لجهة البقاء او الانسحاب".

وأضاف ان الرئيس الأميركي "يدرس بالتأكيد" اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول بدء مفاوضات في شان اتفاق جديد موسع.

واقترح ماكرون مطلع الاسبوع على ترامب الحفاظ على الاتفاق الاصلي الذي سيصبح اولى "الركائز الاربع" لاتفاق مستقبلي. و"الركائز" الاخرى تتعلق بما بعد العام 2025 عندما سينتهي العمل ببعض البنود المتعلقة بالانشطة النووية وايضا الصواريخ البالستية المثيرة للجدل التي تملكها طهران ودورها في المنطقة "الذي يزعزع الاستقرار".

وقال بولتون "اعتقد انه امر يهم الرئيس ويستحق التفكير فيه".

وأبدى وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو تشددا الأحد تجاه طهران متهما اياها بالعمل على "زعزعة استقرار" المنطقة وذلك في اطار جولة بدأها في السعودية التي وصل منها الى اسرائيل، بهدف حشد الدعم واطلاع حلفاء واشنطن على موقف الرئيس الاميركي ازاء الاتفاق النووي الإيراني.