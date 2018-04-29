مسؤول أمريكي يقترح أن تكون التجربة الليبية النووية مثالا يحتذى لكوريا الشمالية

(بي بي سي):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن قرار ليبيا للتخلي عن سعيها لتطوير أسلحة نووية تحت حكم القذافي يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به بالنسبة لكوريا الشمالية.

وأضاف بولتون في مقابلة تلفزيونية إن على كوريا أن تظهر التزاما مشابها من أجل إقناع واشنطن بأنها جادة بشأن التخلي عن برنامجها النووي.

يذكر أن كوريا الشمالية درست النموذج الليبي ولكنها توصلت إلى قناعة مغايرة، وقالت سابقا إنها بحاجة إلى أسلحة نووية لتجنب مصيرا يشبه مصير القذافي الذي أسقط حكمه من قبل ثوار دعمهم حلف شمال الأطلسي الناتو.