 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

التقلبات الجوية عيد العمال محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

مقتل 15 إفريقيًا جراء غرق زورق قبالة سواحل وهران الجزائرية

07:55 م الأحد 29 أبريل 2018
مقتل 15 إفريقيًا جراء غرق زورق قبالة سواحل وهران الجزائرية

ارشيفية

الجزائر (د ب أ)

لقي 15 إفريقيا حتفهم وتم إنقاذ 19 آخرين، اليوم الأحد، اثر غرق زورق قبالة سواحل ولاية وهران غربي الجزائر.

وقال خفر السواحل الجزائري، إنه تلقى بلاغا من السلطات الإسبانية أمس الأول الجمعة، يفيد بفقدان 39 شخصًا كانوا يعتزمون الهجرة سرا وجميعهم أفارقة.

وانطلق هؤلاء الأشخاص من شواطئ مدينة الناظور في المغرب بهدف الوصول إلى الشواطئ الإسبانية.

واكتشفت الوحدات الإقليمية لخفر السواحل التي كانت تقوم بجولة تفقدية في البحر، 15 جثة لرعايا أفارقة، كما قامت بإنقاذ 19 آخرين، على بعد ميلين شمال شاطئ كاب فالكون في وهران.

وأرجعت مصادر مطلعة، جنوح الزورق إلى السواحل الجزائرية، إلى الأحوال الجوية السيئة.

إفريقيا غرق زورق سواحل وهران الجزائرية

الخبر التالى:

مسؤول أمريكي يقترح أن تكون التجربة الليبية النووية مثالا يحتذى لكوريا الشمالية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان