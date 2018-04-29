قسد تستعيد قرى من قوات الجيش السوري في ريف دير الزور الشرقي

دمشق (د ب أ)

استعادت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عددًا من القرى من قوات موالية للجيش السوري في ريف دير الزور اليوم الأحد.

وقال قائد عسكري في قسد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قوات قسد استعادت قرى الجيعة والجنينة والعليان وشقرا في ريف دير الزور الغربي، بعد ساعات من سيطرة قوات موالية للقوات الحكومية على تلك القرى".

وأكد القائد العسكري، أن "مجموعات الباقر بقيادة نواف راغب البشير ومقاتلي الدفاع الوطني بقيادة ياسين المعيوف وآخرين من مجموعات تابعة لإيران شنت صباح اليوم هجوما باتجاه تلك القرى، وسيطرت عليها بعد انسحاب عناصرنا من خلال وجود خلايا نائمة تابعة لهم ،وجرت معركة على أطراف قرية شقرا وقتل خلالها عدد من عناصر قسد عُرف منهم القائد بمجلس دير الزور العسكري أبو حمزة".

وكشف القائد العسكري أن "قوات قسد أرسلت تعزيزات من حقلي العمر وكونيكو وبدعم من طيران التحالف الدولي والذي استهدف مناطق سيطرة القوات الحكومية ،مُوقعاً فيه خسائر في الأرواح والعتاد ".

كانت وسائل إعلام رسمية سورية، ذكرت أن الجيش السوري سيطر على أربع قرى شرق نهر الفرات في ريف دير الزور وهي الجنينة، الجيعة، شمرة الحصان، حويقة والمعيشية ،كانت تحت سيطرة قسد .