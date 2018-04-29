روحاني: الاتفاق النووي يبني الثقة بين إيران والدول الغربية

طهران (د ب أ)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بقاء الاتفاق النووي من شانه تعزيز الأمن والتعاون الإقليمي، وأن الاتفاق النووي يعد الخطوة المهمة الأولى لبناء الثقة بين إيران والدول الغربية.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي بين الرئيس روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عصر اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأكد روحاني، أن مستقبل الاتفاق النووي عقب العام 2025 تحدده القرارات الدولية، وأن ايران لا تقبل أية قيود خارج تعهداتها، مضيفًا أن الاتفاق النووي وأية قضية أخرى بهذه الذريعة غير قابلة للتفاوض مطلقًا.

وأشار روحاني، إلى أن أيران تولي أهمية خاصة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا، موضحًا "أنه نظرًا إلى الطاقات الجيدة الكثيرة المتاحة للتعاون بين البلدين في القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية وكذلك القضايا المتعلقة بالمنطقة، فإننا عازمون على تعزيز علاقاتنا مع فرنسا في كافة المجالات" .

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو قد صرح اليوم الأحد انه اذا لم يتم اداخل تعديلات على الاتفاق النووي، فان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف ينسحب منه.