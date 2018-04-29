"الكونجرس الأمريكي" يبحث أوضاع حقوق الإنسان مع الهيئة التشريعية بالسودان

الخرطوم (أ ش أ)

بحث وفد من الكونجرس الأمريكي مع رئيس الهيئة التشريعية القومية بالسودان الدكتور إبراهيم أحمد عمر، ونائبه عمر سليمان آدم، اليوم الأحد، بمقر المجلس الوطني بالخرطوم، أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية بالسودان والوضع بولايات دارفور.

وقال نائب رئيس الهيئة رئيس مجلس الولايات الدكتور عمر سليمان آدم، في تصريح صحفي: إن "الهيئة أطلعت وفد الكونجرس الأمريكي على الوضع في السودان بصورة عامة، ومساعي الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار بالولايات المتضررة بالحرب ونشر الخدمات فيها".

وأضاف "أن أعضاء الوفد استفسروا عن الحريات وحقوق الإنسان والوضع بدارفور، ومن جانبنا تحدثنا لهم عن المعلومات غير الصحيحة التي يبثها البعض حول ما يسمى بالإبادة الجماعية".