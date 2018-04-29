حماس تندد بقرار البوندستاج الألماني بدعم قيام دولة يهودية

غزة (د ب أ)

نددت حركة "حماس" الإسلامية اليوم الأحد، بقرار مجلس النواب الألماني "البوندستاج" قبل أيام، والذي يطالب فيه الحكومة الألمانية بدعم قيام دولة "يهودية على أرض فلسطين التاريخية".

وقال بيان صادر عن حماس: "ففي الوقت الذي كنّا نتوقع فيه أن يتلقى الشعب الفلسطيني دعماً قوياً من جمهورية ألمانيا الاتحادية في الذكرى السبعين للنكبة، فإذا بقرار المجلس لم يُشر من قريب أو بعيد للعدوان المستمر للاحتلال الإسرائيلي طوال سبعة عقود، ولم يستنكر سياساته العنصرية والفاشية".

وأضاف البيان أن "إسرائيل اليوم كقوة احتلال، وفِي مخالفة صريحة للقانون الدولي، مستمرة في سرقة أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنات غير الشرعية، وتعتقل الآلاف بدون محاكمات، كثير منهم أطفال ونساء ومرضى، تعمل على تهويد القدس وطرد المقدسيين بالقوة، تفرض حصارا ظالماً على مليوني فلسطيني في غزة، حصار وصفته المؤسسات الدولية بالعقاب الجماعي والجريمة التي ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية".

وجاء في البيان "وصفتم إسرائيل بالدولة التي تتبنى القيم الأوروبية الغربية فهل هذه القيم تنسجم، مثلاً، مع قتل العشرات وجرح الآلاف، كثير منهم أطفال، من الفلسطينيين السلميين الذين يتظاهرون للمطالبة بحقهم في حياة كريمة والعودة لديارهم".

واعتبر بيان حماس "أن هذا القرار سيزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كونه يعطي الاحتلال ضوء أخضر للاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني ومخالفة القانون الدولي".

وتساءل البيان "هل الموافقة على يهودية الدولة ينسجم مع القيم الديمقراطية التي قامت عليها ألمانيا بعد الحرب، والتي في أساسها لا تفرق بين المواطنين على أساس جنس أو لون أو دين".

وطالب بيان حماس مجلس البوندستاج بالتراجع عن هذا القرار، واتخاذ القرارات التي تنصف الشعب الفلسطيني "بعد ظلم وقع عليه لعقود، كانت أوروبا وفِي المقدمة منها ألمانيا، سبباً رئيساً فيه".