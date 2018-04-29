أبو الغيط يبحث مع مبعوث أممي سبل حلحلة الأزمة الليبية

القاهرة - (د ب أ):

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلي ليبيا سبل حلحلة الأزمة الليبية ومساندة الجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية واتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة بموجب اتفاق الصخيرات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي ، إن "سلامة" أطلع الأمين العام على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وتنظيم وعقد ملتقى وطني جامع يضم جميع أطياف المجتمع الليبي لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في البلاد، وإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط جدد من ناحيته التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها لأي جهد يرمي إلي تشجيع الوفاق الوطني بين الأشقاء الليبيين ويساهم في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، مشيراً إلي أن الجامعة تظل على أتم استعداد لمرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة وتنفيذ الاستحقاقات المتبقية المنتظرة، بما في ذلك المساعدة في إجراء ومراقبة الانتخابات الليبية المنتظر عقدها، تلبية لأية طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط وسلامة بحثا أيضاً سبل تعزيز التعاون العربي والأممي مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا.

وتستضيف الجامعة العربية غدا الاثنين الاجتماع الرابع للمجموعة الرباعية المعنية بليبيا بمشاركة أمين عام الجامعة، والمبعوث الأممي، وفدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، و بيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل.