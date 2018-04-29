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وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان

04:38 م الأحد 29 أبريل 2018
وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان

وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الفرنسي جون إيف ل

القاهرة -أ ش أ

عقد وزير الخارجية سامح شكري عصر، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسى جون إيف لودريان الذى يقوم حاليا بزيارة الى مصر.

وتناولت المباحثات ، التي جرت بمقر وزارة الخارجية ، العلاقات المتميزة التى تربط بين القاهرة وباريس فى شتى المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وسبل تعزيزها فى كافة المجالات الى جانب التنسيق المشترك حيال كافة القضايا الآنية ومن بينها الأزمة السورية والأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والوضع فى ليبيا ومحاربة الإرهاب والتطرف.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام جلسة المباحثات.

ويقوم لودريان حاليا بزيارة الى مصر ، حيث التقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويعقد وزير الخارجية الفرنسي لقاءات مع ممثلي الشركات الفرنسية في مصر.

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