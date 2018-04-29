قطر تزود فيتنام بغاز البترول المسال لمدة 15 عاما

الدوحة - (د ب أ ):

أعلنت قطر للبترول اليوم الأحد توقيع اتفاقية لتزويد فيتنام بما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز البترولي السائل والنافثا لمدة 15 عاماَ.

وقالت قطر للبترول ، في بيان صحفي اليوم ، إن "الاتفاقية وقعت بين شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة، وشركة لونج سون للبتروكيماويات، التابعة لشركة سيام للإسمنت المحدودة في فيتنام".

وأشارت إلى أن العمل بالاتفاق سيبدأ مع بدء العمل في أول مجمع للبتروكيماويات في فيتنام، والذي يجري تشييده في جزيرة لونج سون، على بعد 100 كيلومتر جنوب شرقي مدينة هوشي منه. ويتوقع أن يبدأ الإنتاج بالمصنع في عام 2022.

وقال سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، "إنها المرة الأولى التي تقوم فيها قطر ببيع الغاز البترولي السائل والنافثا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد، كما أنها أيضاً هي المرة الأولى التي نبيع فيها هذه المنتجات البترولية مباشرة إلى فيتنام".