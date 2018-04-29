ميركل تبحث عن تحالف مع ماكرون وماي بعد لقائها مع ترامب

برلين - (د ب أ):

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتصالا هاتفيا ، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد عودة المستشارة من زيارتها للولايات المتحدة ولقاءها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الأحد، أن هذه المحادثات الهاتفية كانت بهدف تبادل المعلومات والتنسيق.

وأوضح زايبرت أن الزعماء الثلاثة أعربوا مجددا عن تأييدهم لبقاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران.

وفي الوقت ذاته، أكد الزعماء الثلاثة استعدادهم الإعداد مع جميع الأطراف لاتفاقات إضافية لاسيما بشأن البرنامج الصاروخي الباليستي لإيران ودورها الإقليمي، بحسب زايبرت.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الزعماء الثلاثة ناشدوا ترامب في الوقت ذاته الإعراض عن "الإجراءات السياسية التجارية ضد الاتحاد الأوروبي"، محذرين من أن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا "لتمثيل مصالحه بحزم في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف".

يشار إلى أن النزاع التجاري بين واشنطن وبروكسل يرجع لتعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم فرضتها الولايات المتحدة في مارس الماضي، مبررة إياها بمصالح أمنية.

وكان قد تم إعفاء شركات أوروبية من هذه التعريفات في اللحظة الأخيرة بعد ضغط من بروكسل. ولكن هذا الإعفاء محدد المدة وينتهي بحلول الأول من شهر مايو الموافق بعد غد الثلاثاء.