"خطوة تاريخية".. من هي أول امرأة تنضم لشركة "أرامكو" السعودية؟

كتبت- رنا أسامة:

عيّن عملاق النفط السعودي شركة أرامكو، 5 أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة، من بينهم الأمريكية لين لافرتي إلسنهانز التي شغلت منصبًا قياديًا في شركة "سونوكو" لتكرير النفط، في خطوة وصفتها وسائل إعلام أجنبية بأنها " تاريخية" تتزامن مع سعي المملكة الحثيث لتمكين المرأة.

وبحسب سيرتها الذاتية على موقع التوظيف الشهير، لينكد إن، حصلت إلسنهانز (60 عامًا) على بكالوريوس رياضات تطبيقية من جامعة رايس الأمريكية في 1978، ونالت درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من مدرسة هارفارد في 1980.

شغلت إلسنهانز منصب المدير التنفيذي لشركة سونوكو الأمريكية لتكرير النفط من عاميّ 2008 إلى 2012، وأُدرِجت في قائمة فوربس للنساء الأكثر نفوذًا في العالم لعام 2008.

قبل عملها في سونوكو، تقلّدت منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي لدى "رويال داتش شل" إذ عملت لأكثر من 28 عامًا.

عملت مديرة للشركة الدولية للورق من 15 مارس 2007 إلى 7 مارس 2012، ولشركة "فلوسيرف" المعنيّة بصناعة مُعدات النفط من 8 سبتمبر 2104 إلى 19 مايو 2017.

كما انضمت إلى مجلس إدارة بيكر هيوز من 2012 إلى يوليو 2017 وتشغل مقعدًا بمجلس إدارة جلاكسو سميثكلاين.

وتعمل إلسنهانز مديرة لمؤسسة الجولف العالمية، والمركز الطبي في تكساس، وغرفة تجارة فيلادلفيا، ومعهد البترول الأمريكي، فضلًا عن عملها في مجلس أمناء جامعة رايس ومجلس الدراسات العُليا بالجامعة ذاتها.

وتعد أرامكو -التي يقع مقرها الرئيس في مدينة الظهران السعودية- أكبر شركة في العالم من جهة القيمة السوقية بقيمة تقدر بنحو 10 تريليونات دولار، حسبما نشرت مراكز أبحاث اقتصادية عالمية.

ومن المقرر أن تطرح أرامكو نحو 5 بالمائة من قيمتها في اكتتاب عام أولّي في نهاية 2018 أو بداية 2019، وفق تصريحات مسؤولين في الشركة. وتسعى بورصات عالمية للفوز بهذا الطرح، فيما رجح مسؤولون أن تبدأ عملية الطرح داخل السوق السعودية.