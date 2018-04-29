الحكومة السودانية تؤكد التزامها بالخيارات الثلاثة لعودة اللاجئين إلى دارفور

الخرطوم - أ ش أ

أكد مفوض العودة الطوعية لولايات دارفور بالسودان تاج الدين إبراهيم أن الدولة ملتزمة بالخيارات الثلاثة لعودة النازحين واللاجئين وهي إما العودة إلى قراهم الأصلية أو إعادة توطينهم أو إدماجهم في المجتمع المضيف.

وقال إبراهيم - في تصريح عقب زيارته لقرية فاطمة كرل بمحلية زالنجي بولاية وسط دارفور- : "إن أي حديث خلاف هذه الخيارات الثلاثة يعتبر استهلاكا سياسيا لا علاقة له بخطة الدولة الخاصة بمعالجة قضايا النازحين واللاجئين".

ومن جانبه .. طالب العمدة إبراهيم زكريا ممثل العائدين بقرية فاطمة كرل بضرورة إنفاذ المرحلة الثانية وهي النزع القسري للسلاح للذين لم يستجيبوا لنداء جمع السلاح.

وأكد على تحسن الأوضاع الأمنية بصورة كبيرة بعد قرار جمع السلاح ، داعيا مفوضية العودة الطوعية إلى توفير المزيد من مواد الإيواء والغذاء إضافة إلى مراكز الشرطة حتى يعم الاستقرار وتعود الحياة إلى طبيعتها.