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مسؤول عراقي: تفكيك خلية إرهابية مهمتها تصفية المسؤولين في نينوى

02:07 م الأحد 29 أبريل 2018
مسؤول عراقي: تفكيك خلية إرهابية مهمتها تصفية المسؤولين في نينوى

الجيش العراقي

بغداد - أ ش أ

أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق اليوم الأحد، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 12 متهما مهمتها تصفية المسؤولين في محافظة نينوي.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - : "إن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب أسهمت في القبض على خلية إرهابية مكونة من 12 متهما وتم تصديق أقوالهم قضائيا بالاعتراف".

وأضاف بيرقدار : "إن المتهمين من أفراد الخلية كانوا يشكلون مجموعة إرهابية مهمتها تصفية المسؤولين في محافظة نينوى ، وذلك بعد أشهر من تحرير المحافظة" .. موضحا أنه تم توقيف المجموعة وفق قانون مكافحة الإرهاب بهدف إحالتهم للمحكمة المختصة.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزاء حيدر العبادي قد أعلن - في وقت سابق - تحرير محافظة نينوى بالكامل من قبضة تنظيم "داعش".

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العراق الإرهاب بغداد محافظة نينوي

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