ملك الأردن يبحث مع وزير الدفاع الروماني تعزيز التعاون العسكري

عمان - أ ش أ

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مع وزير الدفاع الروماني ميهاي فيوريل فيفور، آليات تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية.

وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي جاء على هامش "اجتماعات العقبة"، التي تستضيفها المملكة، التطورات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، حسبما أفاد الديوان الملكي الهاشمي.