 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

التقلبات الجوية عيد العمال محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

ملك الأردن يبحث مع وزير الدفاع الروماني تعزيز التعاون العسكري

02:05 م الأحد 29 أبريل 2018
ملك الأردن يبحث مع وزير الدفاع الروماني تعزيز التعاون العسكري

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

عمان - أ ش أ

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مع وزير الدفاع الروماني ميهاي فيوريل فيفور، آليات تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية.

وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي جاء على هامش "اجتماعات العقبة"، التي تستضيفها المملكة، التطورات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، حسبما أفاد الديوان الملكي الهاشمي.

هذا المحتوى من

الملك عبدالله الثاني الأردن ميهاي فيوريل فيفور التعاون العسكري اجتماعات العقبة الإرهاب

الخبر التالى:

مسؤول عراقي: تفكيك خلية إرهابية مهمتها تصفية المسؤولين في نينوى
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان