 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

التقلبات الجوية عيد العمال محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

مصر تترأس اجتماع للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية

02:03 م الأحد 29 أبريل 2018
مصر تترأس اجتماع للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية

القاهرة - أ ش أ

بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية برئاسة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر وحضور ممثلي الدول العربية.

ويناقش الاجتماع ، على مدى يومين، مشروع جدول الأعمال المطروح والذي يشمل اعتماد خطة عمل فريق الخبراء والمختصين في موضوعات حماية المستهلك والاستبيان الخاص بحماية المستهلك في الدول العربية وإنشاء نقاط الاتصال المعنية بموضوعات حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما يناقش المشاركة في الفعاليات الدولية لمجالات حماية المستهلك وتبادل الخبرات بين الدول العربية إلى جانب ما يتعلق بالمرصد العربي لحماية المستهلك والمركز العربي لتدريب العاملين في مجال حقوق المستهلك في الدول العربية.

هذا المحتوى من

مصر حماية المستهلك الجامعة العربية المرصد العربي لحماية المستهلك

الخبر التالى:

ليبيا: تحطم طائرة عسكرية من طراز سى 130 فى حقل الشرارة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان