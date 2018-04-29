مصر تترأس اجتماع للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية

القاهرة - أ ش أ

بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية برئاسة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر وحضور ممثلي الدول العربية.

ويناقش الاجتماع ، على مدى يومين، مشروع جدول الأعمال المطروح والذي يشمل اعتماد خطة عمل فريق الخبراء والمختصين في موضوعات حماية المستهلك والاستبيان الخاص بحماية المستهلك في الدول العربية وإنشاء نقاط الاتصال المعنية بموضوعات حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما يناقش المشاركة في الفعاليات الدولية لمجالات حماية المستهلك وتبادل الخبرات بين الدول العربية إلى جانب ما يتعلق بالمرصد العربي لحماية المستهلك والمركز العربي لتدريب العاملين في مجال حقوق المستهلك في الدول العربية.