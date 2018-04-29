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إسرائيل تفرج عن مواطنة لبنانية بعد يوم من اختطافها

02:01 م الأحد 29 أبريل 2018
إسرائيل تفرج عن مواطنة لبنانية بعد يوم من اختطافها

القاهرة - مصراوي:

أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن الجيش الإسرائيلي أفرج، الأحد، عن المواطنة اللبنانية، نهاد دلي، التي تم اختطافها، السبت، من منطقة مزارع شبعا واقتيادها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت مراسلتنا: "أفرج الجيش الاسرائيلي عن المواطنة اللبنانية التي اختطفها"، مضيفة: "تسلمتها مخابرات الجيش عبر عناصر قوات الطوارئ الدولية".

وبحسب بيان للجيش اللبناني، صدر السبت، فقد "أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 28- 4 -2018 الساعة 20.30، في خراج بلدة شبعا، على خطف المواطنة نهاد دلي من سكان المنطقة المذكورة، واقتادتها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

والسيدة التي خطفت، تعمل راعية، بحسب ما ذكره بيان الإعلام الحربي لحزب الله. وتقوم إسرائيل باختطاف الرعاة في تلك المنطقة لاشتباههم بتعاملهم الاستخباراتي مع حزب الله كونهم يتحركون بطريقة تتيح لهم مراقبة الجانب الإسرائيلي.

ويقوم الجيش الإسرائيلي باعتقال واستجواب المختطفين، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي فلسطين القدس المحتلة

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