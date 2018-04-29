العاهل السعودي يضع حجر الأساس لمدينة ترفيهية غرب الرياض

السعودية - (أ ف ب):

وضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس لمشروع بناء مدينة ترفيهية غرب الرياض، يضاف الى سلسلة مشاريع مماثلة jهدف الى تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

ويندرج المشروع الجديد ضمن خطة اقتصادية ضخمة تحت مسمى "رؤية 2030" أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016. ويشكل قطاع الترفيه أحد أعمدة خطة التحول الاقتصادي هذه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ان مشروع "القدية" الذي وضع الملك السعودي حجره الاساس مساء السبت سيمثّل "الوجھة الترفيھية والرياضية والثقافية الجـديدة في المملكة".

وسيقام المشروع على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً، على ان يتضمن منشآت ترفيهية وأنشطة رياضية وثقافية تأمل السعودية ان تتنافس من خلالها مع مشاريع عالمية مثل "ديزني لاند".

وتتطلع السلطات الى ان يستقطب المشروع الذي أعلن عنه في ابريل 2017، نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، علما انه من المقرر ان يتم افتتاح مراحله الاولى في 2022.

كما تأمل في استعادة جزء مما ينفقه السعوديون سنوياً على السياحة والأنشطة الترفيهية خارج المملكة، ويصل إلى نحو 30 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية.

ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط. وتحاول الحكومة تشجيع العروض الثقافية وأشكال أخرى من نشاطات الترفيه في إطار خطة الاصلاحات الاقتصادية.

وأعلنت المملكة في فبراير انها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على ان يتم تأمين هذه الاموال من الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة الى ان العام 2018 سيشهد اكثر من خمسة آلاف فاعلية.

وتنوي الرياض إقامة منطقة اقتصادية ضخمة أطلق عليها اسم "نيوم" وصفت بأنها ستكون "سيليكون فالي" على المستوى الإقليمي. وبالاضافة الى ذلك تسعى الى بناء منتجع على البحر الاحمر، وكلاهما يقدران بمئات مليارات الدولارات.