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رئيس الوزراء الياباني يغادر طوكيو متجها إلى الإمارات

12:48 م الأحد 29 أبريل 2018
رئيس الوزراء الياباني يغادر طوكيو متجها إلى الإمارات

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو - أ ش أ

غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، العاصمة طوكيو متجها إلى الإمارات العربية المتحدة حيث من المقرر أن يبدأ جولة في الشرق الأوسط تستغرق 5 أيام.

وقال آبي - في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته طوكيو أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لليابان من ناحية الإمداد بالطاقة، مضيفا أن بلاده تدعم الجهود الرامية لحل المشكلات التي تشهدها المنطقة مثل الحرب الأهلية في سوريا وأزمة اللاجئين.

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أنه أقام علاقات ودية مع كل دولة في المنطقة، معربا عن رغبته في أن يستخدم الثقة المتبادلة للمساهمة في إحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وأضاف آبي أنه سيدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للانخراط في عملية السلام بطريقة بناءة، حيث من المتوقع أن يزور إسرائيل وفلسطين، كما أنه من المقرر أن يتوجه إلى الأردن عقب مغادرة الإمارات العربية المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
رئيس الوزراء الياباني طوكيو الإمارات اليابان
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