"واشنطن بوست": بومبيو في السعودية لاحتواء الأزمة مع قطر

كتبت- رنا أسامة:

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، يزور المملكة العربية السعودية، في محاولة لاحتواء الأزمة الخليجية مع قطر.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، إن واشنطن تحاول إنهاء الأزمة الخليجية، خاصةً في ظل عدم وجود مؤشرات تلوح في الأفق تُنبيء بحل قريب لها - على حد وصف الصحيفة.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية -لم تذكر اسمه- قوله إن "بومبيو أخبر نظيره السعودي عادل الجُبير أن الأزمة يجب أن تنتهي".

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها وزيرا خارجية السعودية وأمريكا في العاصمة الرياض، مساء أمس السبت، في أولى جولات بومبيو في المنطقة بعد يومين فقط من تعيينه على رأس الدبلوماسية الأمريكية.

واندلعت الأزمة الخليجية، مطلع يونيو الماضي، بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والتقارب مع إيران.

وبحسب الصحيفة، يرى ترامب أن الأمور تسير بشكل ممتاز مع قطر، مُعربًا عن دعمه القوي للإمارة الخليجية الصغيرة، على هامش استقباله لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض بواشنطن، 10 أبريل الجاري.

ويلتقي بومبيو، الأحد، قادة السعودية التي يزورها لاطلاعهم على خطط ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني، قبل أن يغادر إلى إسرائيل وبعدها إلى الأردن في إطار جولته الخارجية الأولى التي تضم حلفاء أساسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو إن ترامب لم يحسم قراره بعد بشأن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين إيران والدول الكبرى الست (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، غير أنه من المرجح أن يقرر سحب بلاده من الاتفاق في 12 مايو؛ تمهيدا لإعادة فرض عقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي.