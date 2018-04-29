لتفعيل العلاقات بين البلدين.. وفد إعلامي سوداني يزور مصر الثلاثاء

كتبت- رنا أسامة:

أفادت صحيفة "الراكوبة" بأن وفدًا إعلاميًا سودانيًا سيتوجّه بزيارة إلى مصر، الثلاثاء، في إطار تفعيل العلاقات بين البلدين.

ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر لم تُسمها، الأحد، قولها إن "مجلس الصداقة الشعبية العالمية" السوداني أعدّ ترتيباتة لزيارة وفد إعلامي إلى مصر يوم الثلاثاء، يضم رؤساء تحرير صحف "السوداني والمجهر والأخبار" بالإضافة إلى عدد من القائمين على المجلس ورجال أعمال وقنوات فضائية.

وتكلّفت الزيارة مبالغ ضخمة من سفر طيران وإقامة في فنادق، حسبما أوضح رئيس المجلس السوداني عبدالمنعم السني، مُشيرًا إلى توجيه البعض انتقادات لتوقيت الزيارة ؛ لاسيّما وأن البلاد تمر بعدد من الأزمات السياسية والاقتصادية.