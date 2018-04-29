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مصرع امرأة وطفلتين جراء انفجار قذيفة هاون شرقي أفغانستان

11:59 ص الأحد 29 أبريل 2018
مصرع امرأة وطفلتين جراء انفجار قذيفة هاون شرقي أفغانستان

كابول - أ ش أ

أعلن مسؤول أفغاني أن مجموعة من الأطفال فجروا قذيفة هاون، كان قد أطلقها متمردون من حركة طالبان ليلة أمس ولكنها لم تنفجر حينئذ، في منطقة سكنية بإقليم نانجرهار شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفلتها وطفلة أخرى.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجاني - حسبما نقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الأحد - إن الانفجار وقع بالقرب من منطقة سوراك رود في حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي. وأسفر الانفجار أيضا عن إصابة ثمانية آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن أفغانستان مليئة بألغام أرضية وذخائر غير متفجرة خلفتها عقود من الحرب وتتسبب في مقتل وإصابة المئات كل عام.

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