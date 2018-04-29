استراليا تتعهد بإنفاق 500 مليون دولار لحماية الحاجز المرجاني العظيم

سيدني (د ب أ)

أعلنت الحكومة الاسترالية اليوم الأحد أنها ستنفق 500 مليون دولار (380 مليون دولار امريكي) للمساعدة في إنقاذ وحماية الحاجز المرجاني العظيم في الاعوام المقبلة .

وقال وزير البيئة جوش فريدينبرج في تصريحات لمحطة "ايه.بي.سي" الاسترالية اليوم الاحد إن "هذا هو أكبر استثمار منفرد للحماية والإدارة في تاريخ استراليا."

وسيخصص المبلغ لتمويل التوسع في إنقاذ الشعاب المرجانية، وتحسين نوعية المياه في الشعاب المرجانية، والتصدي لزيادة أعداد نجوم البحر ذات الأشواك التي تلتهم الشعاب المرجانية.

يذكر أن الحاجز المرجاني العظيم هو أكبر تكتل في العالم للشعاب المرجانية، بمساحة تزيد على مساحة إيطاليا. كما أنه عامل جذب سياحي بارز في استراليا ، ويدر لها نحو 4ر6 مليار دولار سنويا.

وقال فريدنبرج إن التعهد الذي أعلن عنه اليوم الأحد، والذي سيدرج في الموازنة التي سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل، "سيساعد في تأمين مستقبل الشعاب المرجانية".

وقال فرايدنبرج إن بعض التمويل سيساعد الحكومة في إقناع المزارعين بتعديل ممارساتهم وتقليل كمية الترسبات ومبيدات الآفات من أجل منع التلوث من الوصول إلى مياه الحاجز المرجاني العظيم.