 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى تحرير سيناء سد النهضة محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

حريق في مصنع بشمال تايوان يودي بحياة سبعة أشخاص

06:57 ص الأحد 29 أبريل 2018
حريق في مصنع بشمال تايوان يودي بحياة سبعة أشخاص

حريق في مصنع بشمال تايوان

تايبيه (د ب أ)
قال مسؤولون في تايوان اليوم الاحد إن سبعة أشخاص على الاقل، من بينهم خمسة من رجال الاطفاء واثنين من العمال المهاجرين، لقوا حتفهم جراء حريق في مصنع بشمالي تايوان.

وتسبب الحادث أيضا في إصابة سبعة آخرين من رجال الاطفاء بجروح خطيرة، حسبما ذكر مكتب إدارة الكوارث بالحكومة.

واندلع الحريق في وقت متأخر من مساء السبت في شركة "تشين بون" الصناعية في مدينة تاويوان.

وقالت إدارة الاطفاء بالمدينة أن أكثر من 180 من رجال الاطفاء و 67 سيارة إطفاء وإسعاف أرسلت إلى الموقع.
وأوضحت إدارة الإطفاء ان جهود الإنقاذ استمرت في المصنع حتى صباح اليوم الأحد.

حريق مصنع تايوان مصرع أشخاص

الخبر التالى:

استراليا تتعهد بإنفاق 500 مليون دولار لحماية الحاجز المرجاني العظيم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان