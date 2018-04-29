حريق في مصنع بشمال تايوان يودي بحياة سبعة أشخاص

تايبيه (د ب أ)

قال مسؤولون في تايوان اليوم الاحد إن سبعة أشخاص على الاقل، من بينهم خمسة من رجال الاطفاء واثنين من العمال المهاجرين، لقوا حتفهم جراء حريق في مصنع بشمالي تايوان.

وتسبب الحادث أيضا في إصابة سبعة آخرين من رجال الاطفاء بجروح خطيرة، حسبما ذكر مكتب إدارة الكوارث بالحكومة.

واندلع الحريق في وقت متأخر من مساء السبت في شركة "تشين بون" الصناعية في مدينة تاويوان.

وقالت إدارة الاطفاء بالمدينة أن أكثر من 180 من رجال الاطفاء و 67 سيارة إطفاء وإسعاف أرسلت إلى الموقع.

وأوضحت إدارة الإطفاء ان جهود الإنقاذ استمرت في المصنع حتى صباح اليوم الأحد.