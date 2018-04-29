ترامب : الاجتماع مع كيم في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع

واشنطن (د ب أ) :

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع عقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في غضون "الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة".

وقال عن الاجتماع المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي "ليحدث ما يحدث".

وأضاف ترامب يوم السبت أمام حشد في ولاية ميشيجان "انظروا .. ربما أذهب. ربما لا ينجح الأمر. سأغادر."

كما قال ترامب إن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن ينسب إلى الولايات المتحدة الفضل في مبادرات السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب "إنه ينسب إلينا فضلا هائلا .. يعطينا كل الفضل."