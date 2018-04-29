أهم التصريحات في 24 ساعة: أمريكا متهمة بقتل الصمّاد

إعداد – محمد الصباغ:

قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية إن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت في قتل القيادي الحوثي صالح الصماد، فيما صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه لا يوجد حل في سوريا إلا عبر الحوار، وحذر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس من تفشي وباء قاتل جديد في العالم وتبرع بمبلغ 12 مليون دولار لمواجهته.