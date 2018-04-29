أبرز الأحداث العالمية: استمرار التصعيد بين السعودية وميليشيا الحوثي
12:08 ص الأحد 29 أبريل 2018
إعداد - عبدالعظيم قنديل:
أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية بمقتل 38 مشرفًا أمنياً حوثياً بغارات للتحالف العربي على مبنى وزاة الداخلية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، فيما تصدّت قوات الدفاع الجوي السعودي لصاروخٍ جديد - وفق المعلومات الأولية - أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ المدعومة من إيران، باتجاه منطقة جازان.
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