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أبرز الأحداث العالمية: استمرار التصعيد بين السعودية وميليشيا الحوثي

12:08 ص الأحد 29 أبريل 2018
أبرز الأحداث العالمية: استمرار التصعيد بين السعودية وميليشيا الحوثي

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية بمقتل 38 مشرفًا أمنياً حوثياً بغارات للتحالف العربي على مبنى وزاة الداخلية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، فيما تصدّت قوات الدفاع الجوي السعودي لصاروخٍ جديد - وفق المعلومات الأولية - أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ المدعومة من إيران، باتجاه منطقة جازان.

السعودية ميليشيا الحوثي الدفاع الجوي السعودي إيران اليمن

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