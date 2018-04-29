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المفوض الألماني لمكافحة العداء للسامية: حزب البديل خرج على الإجماع بشأن المحرقة اليهودية

12:02 ص الأحد 29 أبريل 2018
المفوض الألماني لمكافحة العداء للسامية: حزب البديل خرج على الإجماع بشأن المحرقة اليهودية

فيلكس كلاين

برلين - (د ب أ):

أعلن فيلكس كلاين المفوض الألماني المعين لمكافحة العداء للسامية بالحكومة الألمانية أن حزب البديل الألماني أسهم في ظهور العداء للسامية اليوم في ألمانيا بصورة أكبر مما كان من قبل.

وقال كلاين اليوم السبت لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد أصبح العداء للسامية أكثر فظاظة"، ولهذا الأمر علاقة بالجو السياسي عموما الذي صار أكثر غلظة.

وأضاف كلاين قائلا: "البديل الألماني أسهم في هذا التوجه"، مبينا أن ثقافة تذكر الماضي مثال على ذلك "فحين يطالب بيورن هوكه من حزب البديل الألماني بتحويل سياسي لثقافة تذكر المحرقة اليهودية بدرجة 180 درجة، فإن هذا الحزب ينهي إجماعا كان موجودا حتى الآن فوق الاعتبارات الحزبية".

واشتكى كلاين من اقتصار الحديث عن اليهودية والثقافة اليهودية داخل الدروس المدرسية كلية تقريبا على سياق النازية، مشيرا إلى أن اللاجئين يعتبرون من وجهة نظر العداء للسامية إشكالية جديدة.

وقال كلاين إن من المؤسف أن السلفيين والجماعات الراديكالية يحاولون كسب التأثير على اليهود، ومن هنا يجب أن تكون قوات الأمن يقظة.

يتولى كلاين (50 عاما) مهام منصبه الجديد بوزارة الداخلية الألمانية يوم الثلاثاء المقبل.

كان كلاين يعمل في الفترة الأخيرة مسؤولا خاصا بوزارة الخارجية الألمانية لقضايا العداء للسامية والعلاقات بين المؤسسات اليهودية والخارجية الألمانية.

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