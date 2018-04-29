رئيس الفلبين يمتدح زعيم كوريا الشمالية

مانيلا - (د ب أ):

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم السبت إنه ينظر إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الآن باعتباره "معبوده"، وذلك بعد ثمانية أشهر من وصفه للزعيم الكوري بالشخص "المعتوه" الذي قد يشعل فتيل حرب نووية.

كما وصف دوتيرتي الزعيم الكوري ب "رجل الساعة" وذلك بعد أن أصبح أول زعيم كوري شمالي يعبر إلى كوريا الجنوبية منذ نهاية الحرب الكورية في لقاء تاريخي جمعه برئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن يوم الجمعة.

وأضاف دوتيرتي في مؤتمر صحفي بعد عودته إلى الفلبين من قمة إقليمية في سنغافورة "بضربة معلم هو الآن البطل بالنسبة للجميع ".

وامتدح دوتيرتي زعيم كوريا الشمالية قائلاً استطاع كيم بهذه الخطوة الذكية أن يحوز على إعجاب الجميع.

وتابع دوتيرتي "يبدو أنه شخص ودود وزميل مرح ومرن للغاية." "آمل أن يبقى على هذا النحو."

واستطرد دوتيرتي قائلا إنه يأمل في مقابلة كيم يوما ما لتهنئته على الاجتماع الذي اتفقت فيه الكوريتان على إنجاز مجموعة من الأهداف بما فيها إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي ، ووضع نهاية رسمية للحرب الكورية.

ومضى دوتيرتي قائلا "أنا معجب به "لقد كان جيدا في اختياره للتوقيت ... إنه ذكي... آمل أن يعتبرني صديقًا".

وفي أغسطس من العام الماضي ، قال دوتيرتي إن كيم "شخص أحمق ... يلعب بلعب خطيرة."

وقال دوتيرتي "إن هذا الوغد مهووس. إذا ارتكب خطأ، فإن الشرق الأقصى سيصبح أرضاً قاحلة".

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت مؤخرا تجربة ثانية على صاروخ باليستي عابر للقارات يمكن أن يمنحها القدرة على ضرب أهداف في الولايات المتحدة عندما أدلى دوتيرتي بالبيان.

ومنذ ذلك الحين أوقفت الدولة النووية المارقة تجاربها الصاروخية وأبدت استعدادها لنزع السلاح النووي.