العبادي: العراق اجتاز تهديدا وجوديا

بغداد - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أن العراق اجتاز تهديدا وجوديا هدد البلد بأكمله بـ "تضحيات الشهداء".

وقال العبادي ، في بيان نقلته قناة السومرية نيوز الليلة ، إن رئيس الوزراء زار عددا من عوائل الشهداء بمنازلهم في محافظة ديالي ، موضحا أنه استمع الى أهالي الشهداء واحتياجاتهم ، وأضاف أن الشهداء لهم مكانة كبيرة في قلوبنا وقلوب العراقيين.

وكان القيادي في ائتلاف النصر بمحافظة ديالي محمد مهدي السعدي قد أعلن وصول رئيس الوزراء حيدر العبادي الى قضاء بعقوبة في وقت سابق اليوم السبت.