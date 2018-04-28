السودان يؤكد التزامه بمنع تجنيد الأطفال في القوات النظامية

الخرطوم - (أ ش أ)

أكدت الحكومة السودانية التزامها التام بمنع تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات النظامية.

وقال وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بالسودان، إبراهيم آدم، - في تصريحات صحفية، عقب مراسم توقيع اللجنة العليا رفيعة المستوى لتنفيذ خطة العمل الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات، على دليل الإجراءات التشغيلية- إن القوانين السودانية تمنع تجنيد الأطفال في القوات النظامية، وإن الأطفال يجدون الرعاية والاهتمام والحماية.

وشدَّد الوزير، على أن التوقيع يؤكد التزام الدولة بتنفيذ الخطة المشتركة مع الأمم المتحدة، الخاصة بمنع تجنيد الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن شريحة الأطفال في السودان تجد كافة الرعاية والحماية، من واقع الممارسة والقوانين والتشريعات الخاصة بالأطفال في السودان.

من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الدفاع، علي محمد سالم، التزام القوات المسلحة بمنع تجنيد الأطفال، مشيراً إلى أن القوانين المنظمة للعمل العسكري وضعت ضوابط وشروطاً محددة للالتحاق بالقوات المسلحة. وأشار إلى أن القوات المسلحة تعمل على حماية الأطفال في مناطق النزاعات وتسليمهم إلى ذويهم، باعتبارهم ضحايا للحركات المسلحة.

وبدوره، قال أمين حماية الأطفال في الطوارئ والعمل الإنساني بالمجلس القومي لرعاية الطفولة، محمد حسين فضل الله، إن التوقيع يمثل أحد متطلبات تنفيذ خطة العمل لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة التي وقع عليها السودان في عام 2016 .